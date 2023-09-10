Москва, 10 сентября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», несущий гиперзвуковые ракеты «Циркон», прошёл 10 сентября пролив Ла-Манш, сообщила в пресс-службе Северного флота.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход пролива Ла-Манш и продолжит своё движение в Северном направлении, а вчера [9 сентября] пересёк его самую узкую часть — Па-де-Кале», — сообщили в пресс-службе.

После прохождения пролива военный корабль продолжил движение в соответствии с намеченным планом.

Экипаж корабля провёл учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны и тренировки по проведению спасательных операций с применением вертолётов Ка-27.

Поход фрегат начал 4 января. Экипаж корабля за это время участвовал в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря.

Также «Адмирал Горшков» совершил за этот период деловые заходы в порты ЮАР, Исламской Ирана, Саудовской Аравии и Сирии.

Минобороны 4 января опубликовало кадры выхода «Адмирал Горшков» с базы в дальний поход.

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