Минобороны РФ опубликовало кадры выхода фрегата «Адмирал Горшков» из базы
Москва, 4 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России 4 января опубликовало кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны Российской Федерации.
На кадрах видно, что на фрегате, который выходит из базы, поднимают Андреевский флаг, а командир с кем-то говорит по рации.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход. На борту корабля находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПРО и ПВО. Скорость их полёта составляет более девяти Махов, они способны преодолеть более тысячи километров. Фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. В ходе тренировок экипаж корабля проведёт учения с гиперзвуковыми ракетами.
В церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков» принял участие президент России Владимир Путин.