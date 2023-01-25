Москва, 25 января, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Видеозапись электронного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который в данный момент находится в Атлантическом океане, впервые обнародовало 25 января Минобороны России.

Павел Львов/РИА Новости Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

«Сегодня проводилось корабельно-боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 километров было применено гиперзвуковое оружие «Циркон», — рассказал командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль.

При этом он уточнил, что эффективность пуска оценивается, как полностью соответствующая ожиданиям, и добавил, что этим электронным пуском корабельно-боевого расчёта подтвердились все заложенные в указанный комплекс характеристики, показанные им на предварительных и государственных испытаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что сторожевой корабль «Неустрашимый» вернётся после ремонта и модернизации в боевой состав Балтийского флота (БФ) в феврале.