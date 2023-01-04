Москва, 4 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Горшков», на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», отправляется в поход по Индийскому и Атлантическому океанам, а также по Средиземному морю. Об этом 4 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

По его словам, 4 января фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход по Средиземному морю, а также по Индийскому и Атлантическому океанам.

Шойгу добавил, что данный фрегат является современным и многоцелевым кораблем с управляемым ракетным оружием, который предназначен для решения задач в дальней океанской и морской зонах. Он способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и по суше, пояснил министр обороны России.

Шойгу уточнил, что особенностью ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков».