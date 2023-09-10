Мелитополь, 10 сентября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Избирательный участок на территории Запорожской области сильно пострадал в результате атаки ВСУ беспилотником в ночь на 10 сентября, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Удар украинская сторона нанесла в 02:05 мск. В это время людей в здании не было.

«Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — заявил Булаев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Булаев рассказал о вынужденной эвакуации одного из избирательных участков в Херсонской области из-за ракетной атаки ВСУ.

9 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм жителей новых регионов, которым приходится голосовать в условиях опасности. При этом явка в этих регионах в единый день голосования самая высокая по России.