Москва, 9 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях участники выборов в ряде случаев проявляют настоящий героизм, причём в этих регионах самая высокая явка, сообщил 9 сентября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее весьма и весьма эффективно. Действительно, проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование», — заявил Песков.

Он добавил, что в новых российских регионах можно констатировать высокую активность граждан, и призвал дождаться завершения голосования перед тем, как давать оценки.

Как сообщало ИА Регнум, уполномоченный от «Единой России» на выборах в новых регионах России Александр Сидякин заявил, что в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях явка на выборах в единый день голосования самая высокая по стране.

С учётом досрочного голосования, в ДНР в выборах уже приняли участие 60% жителей региона. Это самый высокий по стране результат. В Херсонской области проголосовали 58,5% избирателей, в ЛНР — 43%, в Запорожской области — более 38%.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев 8 сентября заявил, что в Херсонской области пришлось во время выборов эвакуировать одну из избирательных комиссий из-за ракетной атаки.

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова 7 сентября заявила об артобстреле ВСУ избирательного участка в посёлке Новая Збурьевка. Участок для голосования перенесли в другое место.