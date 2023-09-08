Москва, 8 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Одну из избирательных комиссий в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки. Об этом 8 сентября рассказали на брифинге председатель ЦИК России Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам Памфиловой, ситуация в новых российских регионах постоянно меняется.

«В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию», — сказала она.

Замглавы ЦИК пояснил, что избирком пришлось эвакуировать из-за объявления ракетной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 7 сентября обстреляли региональный избирком в посёлке Новая Збурьевка Херсонской области. Председатель комиссии Марина Захарова отметила, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по участковой комиссии и пришедшим голосовать мирным жителям.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко 4 сентября рассказала, что в селе Широком члены участкового избркома попали под обстрел ВСУ. Она уточнила, что никто из них при этом не пострадал.

Председатель регионального избиркома ДНР Владимир Высоцкий 6 сентября рассказал, что при обстреле Волновахи со стороны украинских войск пострадали члены избирательной комиссии. Он не уточнил подробности инцидента.