Москва, 9 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Новые российские регионы лидируют по явке избирателей на выборах в единый день голосования, а ДНР показала лучший в стране результат. Об этом 9 сентября заявил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, которого назначили уполномоченным от партии за выборы в новых регионах, его слова привела пресс-служба партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Новые регионы являются абсолютными лидерами по явке на выборах-2023. Во всех четырёх субъектах РФ проходило досрочное голосование, а 8–10 сентября оно проходит в выездном формате и на стационарных участках», — сказал он.

Сидякин уточнил, что в ДНР с учётом досрочного голосования приняли участие уже 60% имеющих право голоса россиян, что является лучшим по России результатом явки.

Представитель «Единой России» отметил, что в Херсонской области проголосовали уже 58,5% избирателей, в ЛНР — почти 43%, а Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела явку в 38%.

Он добавил, что в новых регионах страны огромный интерес к выборам, проявляют активность граждане разных возрастов.

«Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сёл регионы-шефы», — пояснил Сидякин.

Он также указал, что процесс голосования проходит организованно даже там, где на участках большое количество людей.

«Для жителей это праздник и, конечно, тоже ответственность. В эти дни они определяют тех, кто будет заниматься развитием новых регионов, продолжать их интеграцию, помогать приводить в соответствие с общероссийскими все нормы», — рассказал глава Центрального исполкома «Единой России».

Сидякин подчеркнул, что во время голосования не было зафиксировано нарушений, отметив, что это констатируют наблюдатели партии, работающие с начала голосования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал, что в первый день выборов в России организация получила десять жалоб, которые не подтвердились после проверки. По его словам, такие жалобы носят «максимально незамысловатый» и «примитивный» характер.

До этого из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием стало известно, что на выборах мэра Москвы проголосовали дистанционно свыше полутора миллионов человек. В Москве очное и дистанционное голосование продлится три дня.