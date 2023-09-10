Москва, 10 сентября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Самолёты ВМФ России уничтожили в акватории Чёрного моря в ночь на 10 сентября три быстроходных катера с украинскими десантными группами, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В ведомстве отметили, что они проплывали северо-восточнее острова Змеиный.

«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», — проинформировали в министерстве.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что катера следовали в направлении Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа российский истребитель Су-30 уничтожил в Чёрном море восточнее острова Змеиный украинский военный катер с десантом. Ночью 2 сентября ВСУ, используя безэкипажный катер, попытались в третий раз атаковать Крымский мост.

В результате действий российских военных беспилотник был уничтожен. В ночь на 10 сентября Вооружённые силы России сбили восемь дронов самолетного типа возле побережья Крыма.