Симферополь, 10 сентября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Российские военные поразили в ночь на 10 сентября восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа возле побережья Крыма, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Украина пыталась атаковать с помощью этих БПЛА объекты на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Минобороны России проинформировало о сбитом над Крымом одном украинском беспилотнике. Его поразили средства противовоздушной обороны (ПВО) России.

Кроме того, глава республики Сергей Аксёнов распространил сведения о том, что российские военные уничтожили два БПЛА на западе региона и один дрон — на северо-западе полуострова.

Также ещё один беспилотник атаковал посёлок Днепряны возле линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Он сбросил на населённый пункт три боезаряда. В результате нападения никто не пострадал. Кроме того, атака не причинила материального ущерба.