Геническ, Херсонская область, 9 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали беспилотными летательными аппаратами посёлок Днепряны около линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Утром со стороны украинских вооружённых формирований был атакован дронами посёлок городского типа Днепряны», — говорится в сообщении.

Беспилотник сбросил на посёлок три боезаряда, в результате чего никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что здание железнодорожного вокзала в Брянске получило повреждения в результате падения сбитого над городом дрона. В результате инцидента никто не пострадал.

В Министерстве обороны ранее в этот же день заявили, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Его уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.