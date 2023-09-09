Вашингтон, 9 сентября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Украинские военные всё чаще сдаются в плен из-за смертельных невыполнимых приказов своего командования, заявил 9 сентября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растёт с каждым днём», — сказал офицер в блоге на YouTube.

Макгрегор отметил, что это происходит из-за некачественного обучения, после которого им приказывают брать укреплённые российские линии обороны. Как указал полковник, на Западе не говорят правду о происходящем на фронте, которая заключается в том, что погибло 400 тыс. украинских военных. Серьёзные потери ВСУ также ранее подтверждал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой отправили подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады бойцов, и вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин после этого констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

В США в конце августа заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления и что неспособность ВСУ достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и влечёт ослабление западной поддержки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.