Вашингтон, 20 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. У Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления, пишет американская газета The Washington Post.

«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», — отмечает издание.

Неспособность Киева показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт «заходит в тупик», а западная поддержка может ослабнуть, пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины над Россией, её намерены «продать».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ещё в июне отмечал, что победа России над Западом в конфликте на территории Украины неизбежна, поскольку для Москва это борьба не на жизнь, а на смерть и от этой борьбы зависит судьба страны, Запад же, в отличие от России, не готов платить за победу любую цену.