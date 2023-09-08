Симферополь, 8 сентября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Крыму 8 сентября сработали системы противовоздушной обороны, отражая очередную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», ― написал Аксёнов Telegram-канале.

Глава Крыма попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Крыма. Попытку атаковать территорию России ВСУ предприняли утром 5 сентября. Ранее в тот же день российские силы противовоздушной обороны отразили несколько атак украинских беспилотников в Московской, Калужской и Тверской областях.

Боевые расчёты Черноморского флота 30 августа отразили атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. По его словам, достигнут абсолютный консенсус относительно того, что Киев может уничтожать всё российское, например, в Крыму. Подоляк утверждает, что количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться.