Санкт-Петербург, 9 сентября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием фуры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Ленинградской области

«По предварительной информации, грузовой автомобиль, не справившись с управлением, совершил столкновение с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП на границе с Республикой Карелия», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В петербургском главке МВД уточнили, что авария произошла на трассе «Сортавала» утром 9 сентября. После столкновения несколько машин загорелись.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Общее количество пострадавших уточняют.

По факту массовой аварии полиция начала проверку. Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль Приозёрская городская прокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября на трассе «Скандинавия» под Выборгом в Ленобласти фура наехала на группу велосипедисток Школы олимпийского резерва, травмы получили несколько человек, в том числе тренер Юрий Воробейников. Две девочки погибли. Всего в колонне ехали 11 детей 14–15 лет. Полиция задержала и допросила водителя фуры, следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что тренер погибших велосипедисток не имел допуска к тренировке на скоростной трассе, он ни с кем это не согласовал.

В результате ДТП под Санкт-Петербургом 10 июля перевернулись два грузовика. Авария произошла на участке, где после ремонта демонтировали ограждения. В грузовик дорожных служб на большой скорости въехала грузовая машина с песком, водитель которой не справился с управлением. Кроме того, грузовик зацепил и Porsche.