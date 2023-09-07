Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Двое детей погибли при наезде фуры на группу велосипедистов на трассе «Скандинавия», сообщил 7 сентября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Кроме того, пострадали ещё девять человек. Грузовик врезался в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва.

В колонне ехали 11 детей 14–15 лет и один тренер. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Калуге водитель сбил на автомобиле десять человек, ожидавших транспорт на остановке. Двое из получивших травмы — дети. Водитель, лишённый права управлять машиной, находился в состоянии опьянения.

5 сентября в Серебряных Прудах в Московской области при столкновении автомобиля полиции с фурой погибли двое сотрудников ГИБДД. Инцидент произошёл на 157-м км трассы «Каспий».