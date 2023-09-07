Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием грузовика и группы велосипедисток-подростков на трассе «Скандинавия» под Выборгом в Ленинградской области. Как 7 сентября заявил врио главы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Аркадий Старов, в группу, двигавшуюся по шоссе, въехал не грузовик, как сообщалось изначально, а автомобиль сопровождения.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»/ТАСС

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831592" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По его словам, Ford Max двигался следом за велосипедистками в то время, как в него сзади въехала фура, спровоцировав его ускорение.

«По неустановленной ситуации грузовик совершил наезд на Ford, который, в свою очередь, совершил наезд на девочек. В результате ДТП две девочки скончались, семь человек отправлены в медицинские учреждения», — рассказал Старов.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели детей в ДТП на трассе «Скандинавия» стало известно 7 сентября. По изначальным данным, фура наехала на группу велосипедисток Школы олимпийского резерва. Травмы получили несколько человек, в том числе тренер отделения женского велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников. На место аварии прибыли два борта санавиации. Полиция задержала и допросила водителя фуры, следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что тренер погибших велосипедисток не имел допуска к тренировке на скоростной трассе, он ни с кем это не согласовал. Глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что отсутствие у тренера даже формального разрешения выводить группу на автомагистраль подтвердил директор интерната спортивной школы.