Москва, 7 сентября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Тренер группы велосипедисток, которые попали в крупное ДТП под Санкт-Петербургом, не имел разрешения выводить их на скоростную трассу для проведения тренировки. Свои действия он ни с кем не согласовал. Об этом 7 сентября сообщил глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Евгений Одиноков/РИА Новости Глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов

«Согласно информации, которая есть у меня, у человека, который работает тренером и призван обеспечивать безопасность тренировочного процесса, не было никакого разрешения от руководства спортшколы выезжать на скоростную трассу», ― сказал в беседе с ТАСС Екимов.

Он добавил, что отсутствие у тренера даже формального разрешения выводить группу на автомагистраль подтвердил директор интерната спортивной школы.

«Не понимаю логику людей: не было обстоятельств, которые погнали бы тренера с группой подготовки на трассу, где разрыв скоростей между движущимся транспортом в четыре раза. Там невозможно обеспечить меры безопасности, случись что ― сразу трагедия, что и произошло на самом деле», ― добавил глава федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября двое детей 2008 и 2009 годов рождения погибли в ДТП с участием грузовика под Выборгом. Не менее шести детей пострадали.

Также травмы получил один взрослый — тренер отделения женского велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников. Погибшие и пострадавшие — велосипедистки Школы олимпийского резерва. Подросткам было 14–15 лет.

Водитель грузовика не справился с управлением, в результате фура наехала на колонну велосипедистов. На место аварии прибыли два борта санавиации.

Полиция задержала и допросила в качестве подозреваемого водителя фуры, сбившего велосипедистов. Следователи возбудили уголовное дело.