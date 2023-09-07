Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Полиция задержала и допросила в качестве подозреваемого водителя фуры, сбившего велосипедистов в Ленинградской области на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе, сообщили 7 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

. Прокуратура Ленинградской области/ТАСС П

Отмечается, что Выборгская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Водитель грузового автомобиля наехал на машину сопровождения и группу велосипедистов, отметили в надзорном ведомстве. Полиция возбудила уголовное дело.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831535" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП с участием фуры и велосипедистов под Выборгом

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября двое детей 2008 и 2009 годов рождения погибли в ДТП с участием грузовика под Выборгом. Не менее шести детей пострадали.

Также травмы получил один взрослый — тренер отделения женского велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников. Погибшие и пострадавшие — велосипедистки Школы олимпийского резерва. Подросткам 14–15 лет.

Водитель грузовика не справился с управлением, в результате фура наехала на колонну велосипедистов. На место аварии прибыли два борта санавиации.