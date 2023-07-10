Санкт-Петербург, 10 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В результате ДТП под Санкт-Петербургом перевернулись два грузовика, сильно пострадал легковой автомобиль Porsche 911, сообщил 10 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Дорожная авария произошла сегодня на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Накануне, 9 июля, на этом участке завершился ремонт, сегодня продолжался демонтаж ограждений.

В грузовик дорожных служб на большой скорости въехала грузовая машина с песком, водитель которой не справился с управлением. Кроме того, грузовик зацепил и Porsche.

В результате грузовики перевернулись, также сильно пострадала иномарка.

Водитель устроившего аварию грузовика скончался на месте, владелец Porsche попал в больницу с травмами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 июля грузовая машина столкнулась с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве. В этой дорожной аварии получили травмы 12 человек, причём семерым потребовалась госпитализация.

Утром 10 июля в кювет улетел автомобиль Subaru в Ханты-Мансийском автономной округе на трассе «Иртыш». Машина опрокинулась, один пассажир погиб. В больницу попали ещё два пассажира и водитель, который находился в состоянии опьянения.