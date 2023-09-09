Москва, 9 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. За неделю со 2 по 9 сентября потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском и краснолиманском ― превысили 875 военных. Об этом 9 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий», ― уточнил Конашенков.

Также на купянском направлении российские подразделения «Западной» группировки войск продолжили улучшать тактическое положение в своих зонах ответственности.

На краснолиманском направлении при поддержке авиации и артиллерии российские военные в течение недели успешно отразили 12 атак украинской армии.

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий», ― доложил генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 8 сентября в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области.

Всего ВСУ потеряли до 100 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, одну систему М777 и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На краснолиманском направлении Центральная группировка войск успешно пресекла две попытки атак украинской армии у Червоной Дибровы в ЛНР и нанесла удары по подразделениям ВСУ у Серебрянки и Ямполовки в ДНР. Всего за сутки российские военные уничтожили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Как заявил 6 сентября глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.