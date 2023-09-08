Москва, 8 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации до 160 военнослужащих. Об этом 8 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа снайпера ВС России в зоне СВО

Военный уточнил, что на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак ВСУ у Новоегоровки в Харьковской области.

«Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал он.

Конашенков уточнил, что краснолиманском направлении «Центральная» группировка войск успешно пресекла две попытки атак украинской армии у Червонай Дибровы в ЛНР, также было нанесено поражение подразделениям ВСУ у Серебрянки и Ямполовки в ДНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России улучшили позиции на купянском направлении.

Экс-разведчик арии США Скотт Риттер 30 августа предрёк ВСУ повторение купянского сценария по всей линии фронта. По его мнению, это создаст бреши для прорыва в украинской обороне.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил 8 сентября, что российские военные усилили аэроразведку на купянском направлении. По его словам, такая возможность появилась после улучшения тактического положения.