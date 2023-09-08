Москва, 8 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области», — заявил военный.

Всего ВСУ потеряли до 100 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, одну систему М777 и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, в США не исключили повторения купянского сценария для ВСУ. В частности, украинской армии грозит потеря контроля над ситуацией по всему фронту, заявил 30 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он напомнил, что истончение обороны Украины предоставило России новые возможности и привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ, по его мнению, продолжат слабеть по мере увеличения потерь, в их обороне будут бреши для прорыва.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 6 сентября, что командование ВСУ пытается предотвратить прорыв на купянском направлении и стягивает туда дополнительные силы. Как он заявил, Киев перебросил их в районы населённых пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка для недопущения прорыва своих оборонительных позиций. Однако в тот же день стало известно, что российские войска улучшили положение на этом направлении. Как сообщил Конашенков, российские подразделения отразили две контратаки ВСУ, в ходе которых Киев потерял до 40 человек, артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу Д-30.