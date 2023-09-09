Москва, 9 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. За прошедшую неделю корабли Черноморского флота уничтожили в южной части Керченского пролива три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом 9 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — сказал он.

Также за неделю российские средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 247 дронов ВСУ, из которых 23 в западных регионах России.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 2 сентября сообщили о пресечении трёх попыток атак ВСУ по Крымскому мосту. Украинские войска использовали для этого полупогружные безэкипажные катера.

Конашенков 4 сентября рассказал, что российские войска нанесли удар беспилотниками по судостроительному предприятию на территории Украины. Военный уточнил, что на предприятии осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортных комплектующих.