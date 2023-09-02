Москва, 2 сентября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Попытки украинской армии нанести террористические удары по Крымскому мосту трижды были пресечены в ночь на 2 сентября российскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Первая попытка террористической атаки предпринята Киевом около 23:15 мск 1 сентября. Для нанесения удара по Крымскому мосту ВСУ использовали полупогружной безэкипажный катер.

Ещё одна попытка нанести удар по Крымскому мосту была предпринята украинской армией около 02:10 мск 2 сентября. И третью попытку украинские власти предприняли через десять минут после второй атаки — в 02:20 мск.

Во всех трёх случаях ВСУ для атаки на Крымский мост использовали полупогружные безэкипажные катера. Все три украинских морских беспилотника были своевременно обнаружены и уничтожены российскими войсками в акватории Чёрного моря.

В результате террористических атак никто не пострадал, материальный ущерб нанесён не был.

Ранее ИА Регнум сообщало, что две воздушные цели сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на 2 сентября. По данным главы региона, пострадавших в результате атаки нет, возможные последствия атаки на земле устанавливаются.