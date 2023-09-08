Москва, 8 сентября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В Москве 8 сентября стартовали выборы мэра, которые будут продолжаться в течение трёх дней, и жители столицы смогут отдать свой голос четырьмя способами.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Жители Москвы смогут проголосовать в режиме онлайн, через электронные терминалы, обычным способом и у себя дома. Голосование будет продолжаться до 20:00 мск 10 сентября.

Традиционным способом можно отдать свой голос на почти 2,2 тысячи избирательных участков. Также можно голосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования, однако разработчики этой системы рекомендуют по возможности не голосовать в первые часы после начала выборов во избежание попадания в электронную очередь.

В нынешнем году главным нововведением на выборах будут установленные на избирательных участках терминалы электронного голосования, которые призваны избежать очередей и избавить избирателей от любых сбоев технического характера.

Для москвичей, которые не смогут прийти на избирательные участки, также создан переносной вариант терминала — небольшой чемоданчик, которые члены избиркома могут принести для голосования к избирателю домой.

Участвующие в онлайн-голосовании жители столицы смогут также принять участие в акции «Миллион призов», дающей возможность выиграть тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.

На нынешних выборах главы города за этот пост борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред главы фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на значимость грядущих региональных выборов. Он уточнил, что развиваются выборные технологии и процесс голосования становится всё более удобным. Песков также отметил высокую активность самих избирателей.

Избирательные кампании идут в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 регионе будут прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.