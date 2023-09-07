Москва, 7 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в единый день голосования проголосует в электронном формате. Об этом 7 сентябре журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Официальный представитель Кремля отметил, что рабочий график у главы государства напряжённый, поэтому он будет голосовать в онлайн-режиме.

«График у него достаточно напряжённый. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — уточнил он.

Ранее Песков напомнил, что российский лидер уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей.

Как сообщало ИА Регнум, в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября) состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября состоятся выборы мэра города.

В Москве 25 августа успешно опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В её тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек ― совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице и полной учётной записью на mos.ru.

В ходе тестирования москвичи познакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе всех систем. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста не зафиксировали.

В Минцифре сообщили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. По данным на 7 августа, портал «Госуслуги» получил более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.