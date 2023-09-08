Киев, 8 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен мог внепланово приехать в Киев, чтобы попытаться убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Такое мнение 8 сентября высказал политолог Руслан Бортник, его слова привело украинское издание «Страна. ua».

Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

В публикации отмечается, что американский госсекретарь приехал в столицу Украины перед ожидаемым визитом Зеленского на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, главные из которых пройдут 18–19 сентября. В то же время, глава внешнеполитического ведомства США по какой-то причине не стал дожидаться полторы недели или говорить по телефону, а встретился с Зеленским и другими представителями Киева лично.

Как считает Бортник, одной из неназванных причин приезда Блинкена была подготовка встречи украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

«Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <…> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <…> Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах», — высказал предположение украинский политолог.

Эксперт добавил, что также Блинкен мог рассказать Зеленскому, что киевским властям не стоит ждать больших объёмов и регулярности помощи Вашингтона во время предвыборной кампании президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил, что Вашингтон выделит украинским властям дополнительную помощь в размере свыше $1 млрд. Глава Госдепа уточнил, что $665,5 млн из этой суммы предназначены на военную и гражданскую помощь.

Госсекретарь также объявил, что США направят Украине конфискованные у российских бизнесменов и предпринимателей денежные средства. По его словам, эти деньги в размере $5,4 млн будут направлены на поддержку украинских военных ветеранов.

Кроме того, Блинкен заявил, что в Вашингтоне увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. По словам военного эксперта Ивана Коновалова, таким заявлениям в западных странах уже никто не верит и многие стали понимать, насколько ужасны перспективы Киева.