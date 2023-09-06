Москва, 6 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Американские и украинские политики постоянно отчитываются о победах ВСУ, но на Западе этому уже никто не верит, заявил военный эксперт Иван Коновалов 6 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

«По всей видимости, Блинкен основывается на «победоносных» заявлениях киевской стороны. Других причин нет, — сказал Коновалов. — Даже западная пресса пишет о том, что всё контрнаступление ушло в свисток, об огромных потерях и о том, что перспективы Киева ужасны. Но задача Блинкена постоянно говорить о том, что всё хорошо. Иначе его не будут держать на посту государственного секретаря».

По его мнению, люди на Западе уже понимают реальную ситуацию на Украине, в то время как политики и коллективного Запада, и нацистского Киева словно перебрасывают друг другу мяч, отчитываясь о победах, которых нет. Но никто в это не верит.

Кроме того, эксперт прокомментировал реплику Блинкена о том, что США хотят, чтобы Украина располагала всем, что ей нужно, не только для успешного контрнаступления, но и для обеспечения «сильных оборонных способностей».

По мнению Коновалова, когда представители США так говорят, это означает, что они скоро начнут «сливать Украину».

«Они так говорили про Афганистан. Такие слова выглядят как дымовая завеса, которая прикрывает поиски путей отхода. В прошлом они делали так во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке. И сбежали из всех этих стран. Похожая ситуация, судя по всему, складывается на Украине», — сказал Коновалов.

В свою очередь, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также заявил, что у Блинкена нет оснований говорить о «заметном успехе» украинской армии.

«Но они не могут признать, что что-то делают не так. Они уже давно сами себя сделали заложниками Украины. Поэтому они должны говорить, что если и не всё хорошо, но хорошо хоть что-то», — констатировал Храмчихин.

По его словам, к высказываниям Блинкена следует относиться как к пустой демагогии, которая всё чаще воспринимается как белый шум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Блинкена, Вашингтон «очень радует» заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ и что США хотят, чтобы Киев располагал сильным сдерживающим оборонным фактором.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что наступление украинской армии представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал.

Слова президента подтвердил и министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что последние 10 дней ВСУ совершают «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами» выполнить команды, которые им даны. По его словам, наиболее напряжённая обстановка на сегодняшний день сложилась на запорожском направлении. За время так называемого контрнаступления Киев потерял порядка 66 тыс. бойцов, указал министр.