Вашингтон, 7 сентября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Средства, конфискованные Соединёнными Штатами Америки у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Впервые мы передаём Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции во время визита в Киев 6 сентября.

Отмечается, что сумма, которую американская сторона предаст Украине на реинтеграцию и реабилитацию составляет 5,4 миллиона долларов.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Энтони Блинкен объявил о выделении Украине военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что Министерство юстиций страны намерено запросить разрешение на использование замороженных российских активов в качестве финансовой помощи Украине. Согласно данным Министерства финансов России, на март 2022 года сумма замороженных за рубежом российских активов составила более 300 миллионов долларов.