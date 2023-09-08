Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны. 8 сентября российский лидер принимает участие в церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области.

«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства назвал развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важным для будущего России.

«Глаза боятся, а руки делают», ― сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12, связавшему Москву с Арзамасом. Президент вышел на связь со строителями трассы по видеосвязи.

Российский лидер подчеркнул, что качественные современные дороги необходимы для укрепления национальной экономики и промышленности России, поэтому нужно расшить планы по их строительству. Путин отметил, что М-12 предстоит проложить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, а в будущем — и до других регионов Сибири и Дальнего Востока.

На совещании по развитию дальневосточных городов 5 сентября Путин поручил создать достойные условия жизни, комфортную городскую среду и современную транспортную инфраструктуру в Анадыре, Магадане, Якутске. Как заявил и. о губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, до 2030 года на эти цели в регионе планируется привлечь более 51,2 млрд рублей.