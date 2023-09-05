Москва, 5 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Анадыре, Магадане, Якутске необходимо создать достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, а также создать в этих городах современную транспортную инфраструктуру. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Андрей Шапран ИА REGNUM

Глава государства отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность.

«Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок», — сказал он.

Президент назвал самой важной задачей на этом направлении создание эффективного транспортного узла, для чего нужно построить мост через реку Лена, провести запланированную реконструкцию федеральной автородороги «Колыма» и построить в Якутии мост через реку Алдан, что позволит обеспечить круглогодичное движение по этой трассе.

Путин указал, что в Анадыре, Магадане, Якутске суровые климатические условия, что накладывает ограничения на строительство и образ жизни в этих городах.

«И наша задача с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду. Чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей. Чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты», — подчеркнул президент.

Помимо этого, глава государства поручил помогать и поддерживать местных производителей, и назвал одним из примеров этого строительство теплиц в Анадыре и Магадане, где оно с учётом доступной электроэнергии будет рентабельным.

«Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей, во всяком случае, стабилизировать здесь эту ситуацию», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Путин заявил на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, что планы преобразований нужно строить на основе запросов жителей этих городов и бизнеса.

Глава государства указал, что ещё для пяти городов Дальнего Востока будут созданы мастер-планы, в это число войду Чита, Южно-Сахалинская и Улан-Удэнская агломерации, Тында и Северобайкальск.

Большой проект по развитию дальневосточных городов стартовал в 2021 году. Президент назвал ключевым инструментом работы в этом направлении мастер-планы.