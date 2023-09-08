Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Качественные современные дороги необходимы для укрепления национальной экономики и промышленности России, поэтому нужно расшить планы по их строительству, заявил президент Владимир Путин 8 сентября на открытии участка трассы М-12 «Восток», связавшей Москву с Арзамасом Нижегородской области.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Владимир Путин на открытии участка трассы М-12 «Восток»

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объёме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали «Восток», — сказал он.

Путин отметил, что М-12 предстоит проложить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, а в будущем — и до других регионов Сибири и Дальнего Востока.

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Президент также подчеркнул, что поездки на новых участках нужно сделать комфортными и безопасными. Для этого вдоль дорог необходимо наладить устойчивую мобильную связь и интернет, построить заправки, пункты общепита и места для отдыха. Всё это нужно сделать в кратчайшие сроки, добавил Путин.

Путин прибыл для открытия М-12 в Арзамас и дал старт движению транспорта по новому участку. Трасса соединила Москву, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволит разгрузить дороги в Балашихе, Люберцах, Электростали, а также снизить поток машин у Покрова во Владимирской области.

Длина действующего участка трассы «Восток» составляет 415 км автомобильной дороги первой технической категории. На церемонии в Арзамасе открыли участок длиной 308 км, остальные 107 км действуют с 2022 года. Общая длина М-12 по проекту — 811 км. Дорогу ведут к Казани.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Путин призвал начать строить высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом. Она должна сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут.