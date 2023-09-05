Анадырь, 5 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Губернаторы Чукотки, Якутии и Магадана отчитались о планах агломераций дальневосточных городов.

Михаил Климентьев/РИА Новости

Так, исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил мастер-план развития Анадырской агломерации до 2030 года, а, следовательно, работа ведётся в правильном направлении. В соответствии с документом, планируется привлечь средства федерального бюджета для решения проблем региона, в частности, для создания условий комфортной жизни людей.

«Общая сумма вложений — более 51,2 млрд рублей. Базовые проблемы, которые решает мастер-план: увеличение собственного производства продуктов, обеспечение высокоскоростным интернетом населённых пунктов, привлечение медиков за счёт увеличения размеров стимулирующих выплат, возведение очистных сооружений и единой системы канализации в Анадыре, строительство нового арендного жилья, а также новых соцобъектов», — уточнил Кузнецов в Telegram-канале.

Он поблагодарил президента за поддержку и внимание к Чукотке.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в свою очередь отметил, что представленный главе государства мастер-план Магадана позволит обеспечить развитие экономики города и создать современные и комфортные условий для жизни и работы в нём.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал, что мастер-план Якутска стал вектором развития столицы республики.

«Президентом даны прямые поручения по строительству мостов через реки Лена и Алдан, Жатайской судоверфи, кинопавильона полного цикла, нового корпуса Высшей школы музыки и расселению аварийного жилья города Якутска», — сообщил он в Telegram-канале.

Николаев подчеркнул необходимость проведения данных мероприятий для комфорта жителей и гостей города и его социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании по развитию дальневосточных городов 5 сентября Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Он отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность, поэтому в качестве первоочерёдных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры. Президент назвал самой важной задачей на этом направлении создание эффективного транспортного узла, для чего нужно построить мост через реку Лена, провести запланированную реконструкцию федеральной автородороги «Колыма» и построить в Якутии мост через реку Алдан, что позволит обеспечить круглогодичное движение по этой трассе.