Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12, связавшему Москву с Арзамасом. Церемонию трансляции 8 сентября вела пресс-служба Кремля.

Администрация президента России Владимир Путин на открытии участка трассы М-12 «Восток»

Президент вышел на связь со строителями трассы по видеосвязи.

«Разрешаю», — заявил глава государства в ответ на просьбу разрешить начать движение по новому участку.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин приехал в Нижегородскую область для участия в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток».

Протяжённость участка автотрассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса составляет 415 километров автодороги первой технической категории, связывающей Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. По 107 км из них движение открыто уже с прошлого года, движение по остальным 308 км открыто сегодня.

Открытие всей трассы М-12 общей протяженностью 810 километров запланировано на конец 2023 года. Она проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, и благодаря ей от Москвы до Казани можно доехать за шесть с половиной часов.