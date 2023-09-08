Москва, 8 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщил в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«8 сентября около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, с начала сентября ВСУ предпринимали как минимум четыре попытки атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков 1 сентября сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели в Корочанском районе и Яковлевском городском округе.

Два украинских беспилотника над территорией Белгородской области перехватили утром 2 сентября. На следящий день украинская армия за сутки сбросила с беспилотников семь взрывных устройств на населённые пункты, расположенные в Белгородской области.

5 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью.