Белгород, 5 сентября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября над Белгородской областью сбили дрон из стрелкового оружия. Наряд пограничников сбил его в Валуйском городском округе. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате неудавшейся атаки дрона жертв и разрушений нет.