Белгород, 3 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки сбросила с беспилотников семь взрывных устройств на населённые пункты, расположенные в Белгородской области. Об этом 3 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Он отметил, что за 2 сентября в Белгородском районе в Нехотеевке с дрона было сброшено два взрывных устройства, пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе в селе Долгое с беспилотника были сброшены два осколочных боеприпаса, пострадавших нет. Один осколочный боеприпас был сброшен ВСУ в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка, обошлось без последствий, уточнил глава региона.

В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с дрона были сброшены два взрывных устройства, около хутора Масычево и села Антоновка было сбито по одному дрону ВСУ, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, Гладков 2 сентября сообщил, что в результате обстрела Валуйского района Белгородской области со стороны ВСУ получили повреждения 29 домов и четыре автомобиля, также было нарушено электро− и газоснабжение посёлка Уразово. Он также отметил, что продолжаются работы по восстановлению оптоволоконного интернета в посёлке.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения. Гладков сообщил, что встретился с семьёй погибшего, и ещё раз выразил соболезнования.