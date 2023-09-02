Москва, 2 сентября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника были перехвачены утром 2 сентября над территорией Белгородской области, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что утром 2 сентября ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по территории России.

«Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, попытки украинской армии нанести террористические удары по Крымскому мосту трижды были пресечены в ночь на 2 сентября российскими войсками.

Первая попытка террористической атаки предпринята Киевом около 23:15 мск 1 сентября. Для нанесения удара по Крымскому мосту ВСУ использовали полупогружной безэкипажный катер.