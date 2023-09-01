Губернатор Гладков сообщил об уничтожении силами ПВО двух воздушных целей
Глава Белгородской области Гладков сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели
Белгород, 1 сентября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Две воздушные цели сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — уточнил Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Глава региона указал, что оперативные службы выясняют информацию о возможных последствиях на земле.
Ранее ИА Регнум сообщало, что средства ПВО России вечером 1 сентября пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по территории России в Белгородском районе Белгородской области.