Белгород, 1 сентября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Две воздушные цели сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/ РИА Новости

«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — уточнил Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Глава региона указал, что оперативные службы выясняют информацию о возможных последствиях на земле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что средства ПВО России вечером 1 сентября пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по территории России в Белгородском районе Белгородской области.