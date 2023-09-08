Луганск, 8 сентября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Российские военные усилили аэроразведку на купянском направлении, сообщил 8 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России управляет БПЛА «Орлан-30» в зоне СВО

Он отметил, что у российских подразделений на купянском направлении появилась возможность расширить диапазон применения средств объективного контроля благодаря улучшению тактического положения.

Российские войска продвинулись в районах села Синьковка и посёлка Петропавловка. Они уничтожили большинство средств подавления беспилотников, которые применяли ВСУ.

Это позволило российским военным более широко использовать аэроразведку в ходе боёв.

«Увеличена дальность полёта. На данный момент ситуация позволяет вести фиксацию перемещения украинских войск в самом населённом пункте Купянск», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Марочко рассказал об успешном продвижении российских подразделений по направлению к городу Купянску в Харьковской области. Российские военные форсировали реку Жеребец и продолжают продвижение в направлении Оскольского водохранилища.

Минобороны РФ сообщило 7 сентября, что на купянском направлении российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ и близ села Кисловка в Харьковской области нанесли поражение украинской армии.