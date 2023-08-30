Вашингтон, 30 августа, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Украинской армии грозит потеря контроля над ситуацией по всему фронту также, как это происходило в Харьковской области. В своей статье для Sputnik бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрёк ВСУ повторение купянского сценария.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска», — отметил он.

Украинские войска, по его мнению, продолжат слабеть по мере увеличения потерь, в их обороне будут бреши для прорыва.

Риттер добавил, что Киев для продолжения контрнаступления отправил стратегические резервы на южное направление, но свежие подразделения терпят крупные неудачи, всё это подтверждает неизбежность поражения Украины.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что на купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ около населённых пунктов Синьковка Харьковской области, а также Сергеевка и Новоегоровка в ЛНР.

За сутки на этом направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих. Кроме этого, были ликвидированы три автомобиля, три боевые бронированные машины, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и Krab польского производства.

На рубеже Копанки-Новосергеевка ВСУ для поддержки своих обороняющихся подразделений применили вертолет Ми-8, но в результате недолёта нанёс огневое поражение по своим позициям. Также на купянском направлении при поддержке танков и артиллерии из состава 44-й отдельной механизированной бригады российские бойцы отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.