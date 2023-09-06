Москва, 6 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР на купянском направлении. Об этом на брифинге 6 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка ЛНР», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, в районе Сергеевки в ЛНР российские подразделения отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). На этом направлении за сутки украинская армия потеряла до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, а также гаубицу Д-30.

На краснолиманском направлении российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих», ― добавил Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли на краснолиманском направлении две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ пытается предотвратить прорыв оборонительных позиций на купянском направлении. ВСУ в спешном порядке перебрасывают дополнительные силы и средства в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки. Кроме того, по направлению Ковшаровки и Сеньково украинские военные устанавливают минные заграждения.

Сутками ранее, 5 сентября, российские военные уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях более 120 украинских бойцов. На купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных. Удары по живой силе противника российские подразделения нанесли в районах Синьковки, Песчаного, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.