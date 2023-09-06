Луганск, 6 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается предотвратить прорыв на купянском направлении. Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Артиллерия ВСУ

«В районы населённых пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», ― написал в Telegram-канале военный эксперт.

Он также добавил, что украинские военные устанавливают минные заграждения по направлению Ковшаровки и Сеньково.

Как сообщало ИА Регнум, в июле ВСУ перебросили несколько опытных подразделений в направлении от Купянска до Кременной. Со слов украинского военного командования, если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Артёмовск с тыла.

Марочко 25 июля заявил, что на краснолиманском направлении идёт рост напряжённости на линии боевого соприкосновения. Он добавил также, что украинская армия перебросила дополнительные резервы на купянское направление. По его словам, большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий отмечены через Харьков и Чугуев. Также в окрестности Купянска ВСУ перебросили живую силу, в составе которой есть иностранные наёмники.

Как заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, украинские военные последние десять дней совершают «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами» выполнить команды, которые даны. Однако несут большие потери.

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины обернулось полным провалом.