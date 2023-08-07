Москва, 7 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» получил более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Минцифры.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые», — говорится в сообщении.

В Минцифры назвали передовым регионом по этому направлению Московскую область, где подали больше всего заявлений. Далее по этому показателю лидируют Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области.

В ведомстве напомнили, что единый день голосования пройдёт 10 сентября, заявления на участие в нём дистанционно можно подавать через портал государственных услуг до 23:59 мск 4 сентября. Исключения сделают в Свердловской области, где заявления будут принимать до 23:59 мск 5 сентября, а также в Челябинской и Томской областях — до 23:59 мск 6 сентября.

Кроме того, в Минцифры напомнили об услуге «Мобильный избиратель». Она позволяет тем, кто находится далеко от места прописки, но в пределах избирательного округа, выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы и на региональных голосованиях.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года на площадке Общественной палаты России рассмотрели проект стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием. По нему любой желающий сможет наблюдать за этой процедурой и оценивать её прозрачность. От избирателя при этом не потребуется специальных профессиональных навыков.

В документе 66 пунктов, которые охватывают ключевые позиции, в том числе «Процедуру деления ключа расшифрования», «Загрузку исходных данных в ПТК ДЭГ», «Наблюдение за ходом ДЭГ». Предусмотрено наблюдение от подготовительных этапов до подведения итогов голосования.