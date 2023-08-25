Москва, 25 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В Москве опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В её тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе мэра российской столицы.

Известия/Константин Кокошкин

«Тестирование проходило с 08:00 до 14:00 25 августа. Участвовать в нём могли совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице и полной учётной записью на mos.ru», ― говорится в сообщении.

В ходе тестирования москвичи познакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе всех систем.

В Общественном штабе по наблюдению отметили, что DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста не зафиксировали.

Москвичам предложили вопрос «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?» и варианты ответов, в том числе бесплатную парковку, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей в городских парках, бесплатное посещение музеев.

Как сообщало ИА Регнум, голосование в тестовом режиме запустил 25 августа сайт мэра Москвы mos.ru. Проголосовать можно было как в своём личном кабинете, так и на избирательных участках.

Выборы мэра Москвы в 2023 году будут проходить в течение трёх дней ― с 8 по 10 сентября. Для онлайн-голосования предварительная регистрация не потребуется. Выбрать удобный способ можно будет в обозначенные дни.

Единый день голосования в России назначен на 10 сентября. В этот день в регионах пройдут выборы различных уровней. Выборы высших должностных лиц будут проходить в 21 регионе.