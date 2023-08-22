Москва, 22 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. По итогам 2023 года федеральный бюджет России могут свести с запланированным профицитом в размере около 2% ВВП. Об этом 22 августа заявил президент России Владимир Путин на Совете по национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ожидается, что за июль–сентябрь бюджет будет сведён с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП», — сказал он.

Глава государства уточнил, что необходимо использовать все возможности государственной системы, обеспечив максимальную отдачу от всех уровней власти и от их партнёрства с обществом и бизнесом в решении национальных задач.

Как передавало ИА Регнум, ранее Российский экспортный центр сообщил, что бюджет страны в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, которые прямо или косвенно участвуют в экспорте. В РЭЦ указали, что необходимо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства.

Президент России 4 августа подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Этот налог необходимо уплатить не позднее 28 января 2024 года.