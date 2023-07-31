Москва, 31 июля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжит расти, по итогам третьего квартала 2023 года он будет на уровне 5%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике Банка России.

Алексей Куденко/РИА Новости

По данным ЦБ, во II квартале 2023 года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала ускоряться. В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года.

«Однако в ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», — сказано в докладе.

По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. «Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике», — уточнил Центробанк.

В третьем квартале Банк России ждёт замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом — до 1,5%.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ставка была повышена впервые за полгода. Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, отметили представители регулятора.

Вместе с тем ЦБ пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста ВВП в 2023 году — на 1,5%–2,5%. Ранее в ЦБ предполагали, что рост составит 0,5%–2%. Также отмечается, что уровень безработицы в России и соотношение внешнего долга страны к ВВП обновили исторические минимумы.

Кроме того, в ЦБ заявили, что восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.

25 июля на совещании по развитию экономики президент России Владимир Путин заявил, что высокие темпы роста экономики страны и увеличения доходов бюджета России сохранятся. Также он подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции в России.