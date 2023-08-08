Москва, 8 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. По предварительной оценке Минфина, в январе–июле 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,81 трлн рубля, сообщается на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Объем доходов федерального бюджета в январе–июле 2023 года составил 14 525 млрд рублей, что на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 332 млрд рублей и увеличились на 19,8% в годовом выражении. Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей и снизились на 41,4%. Уточняется, что это связано со снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 трлн рублей в год).

По данным Минфина, объем расходов бюджета за этот период предварительно составил 17,341 трлн рубля, что на 14% больше, чем годом ранее. Таким образом, дефицит бюджета достиг 2,81 трлн рубля.

За январь–июнь дефицит бюджета оценивается в 2,59 трлн рубля.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов заявил в июле, что дефицит государственного бюджета России по итогам 2023 года составит от 2 до 2,5% ВВП. По словам главы ведомства, более точной оценки можно будет добиться во втором полугодии. Он подчеркнул, что указанные цифры примерно соответствуют тому уровню, который правительство закладывало в план.

В соответствующем законе о федеральном бюджете доходы главного финансового плана России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). При этом в документе сказано, что дефицит бюджета составит 2,925 трлн рублей (2% ВВП).