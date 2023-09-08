Ереван, 8 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Следователи изъяли автомат, боевые патроны и гранаты и другое оружие по делу пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, которых 7 сентября задержали в Горисе на юге Армении. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета страны

Соцсети Блогер Микаэл Бадалян

«В ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат АК, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были изъяты различные виды военного имущества и кусты растений с наркотическими свойствами.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что пророссийский блогер Бадалян пропал в Горисе. Он напомнил, что 5 сентября блогер на радио «Спутник» раскритиковал армянское правительство.

Эту информацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это может оказаться очередной провокацией из-за проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

Позднее в этот же день пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян написал, что Бадаляна, Геворкяна и ещё пятерых человек задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Задержанных подозревают в преступлении по признакам статьи 335 части 2 УК Армении («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, доставка оружия»).

Затем посольство России в Армении сообщило, что осведомлено о задержании Бадаляна и Геворкяна и обеспокоено их судьбой. Российское диппредставительство заявило, что будет предпринимать шаги для выяснения обстоятельств произошедшего.